A greve dos professores registou esta terça-feira de manhã uma adesão entre 60% e 70%, segundo a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), numa conferência de imprensa acompanhada pelos restantes sindicatos que convocaram a paralisação.

“Esta é uma grande resposta dos professores no primeiro de quatro dias de greve”, disse aos jornalistas o secretário-geral da Fenprof. "Se o Governo não ouviu os professores na negociação vai ouvir na rua“, disse Mário Nogueira, no primeiro balanço sobre a manhã de greve junto à escola Marquesa da Lorna, em Lisboa.

Na segunda-feira, sindicatos dos professores e Ministério da Educação não chegaram a acordo em relação à contagem do tempo de descongelamento das carreiras.

A tutela admite descongelar dois anos e dez meses de tempo de serviço aos docentes, enquanto estes não desistem de ver contabilizados os nove anos e quatro meses.

Como não chegaram a acordo, os professores mantiveram a greve prevista para entre hoje e sexta-feira.

Não se compreende como é que na véspera de uma greve o Governo marca uma reunião supostamente de negociação para dizer que a única coisa que tinha a dizer era o que já tinha dito”, afirmou Mário Nogueira.

Os sindicatos estão a ponderar “uma grande manifestação” e uma nova greve no terceiro período de aulas, caso se mantenha a posição do Governo.

“Contrariamente ao que fez na restante administração pública, em geral, que foi contar todos os períodos do tempo de serviço no descongelamento, para os professores 70% desse tempo é para eliminar, o que é uma discriminação completamente inaceitável”, declarou Mário Nogueira.

O Ministério da Educação divulgou na segunda-feira um comunicado em que afirma que, no processo em curso, “todos os professores veem a sua carreira descongelada e mais de 45.000 progridem de escalão ao longo de 2018”.

A greve abrange hoje as escolas dos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém e na região autónoma da Madeira, na quarta-feira as da região sul (Évora, Portalegre, Beja e Faro), na quinta-feira as da região centro (Coimbra, Viseu, Aveiro, Leiria, Guarda e Castelo Branco) e, na sexta-feira, é a vez da região norte (Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança) e na região autónoma dos Açores.

Adesão nos primeiros tempos de aulas foi de 50% em Setúbal

Várias escolas do distrito de Setúbal não abriram portas hoje e a adesão à greve dos professores nos primeiros tempos de aulas foi de 50%, disse à agência Lusa fonte do SPGL (Sindicato dos Professores da Grande Lisboa).

A adesão à greve nos primeiros tempos foi de apenas 50%, mas estes números são normalmente os mais baixos e tendem a aumentar à medida que as escolas vão atualizando os dados", disse a vice-presidente do SPGL, Brígida Baptista, adiantando que há "várias escolas fechadas no distrito de Setúbal".

Segundo o SPGL, a Escola Secundária Romeu Correia, EB 2+3 Alembrança (Almada) e a Escola primária de Praias-do-Sado (Setúbal) não abriram portas hoje devido à greve dos professores convocada para a região autónoma da Madeira e para os distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal.

Nas escolas EB1 Alvalade do Sado e Jardim de Infância de Santo André, Concelho de Santiago do Cacém, também não houve aulas.

Na escola secundária do Bocage, uma das maiores do concelho de Setúbal, o diretor Pedro Gomes admitiu que alguns professores faltaram aos primeiros tempos letivos, mas escusou-se a adiantar qualquer número sobre a adesão à greve.

Nesta altura, há muitos testes marcados e nesta escola a adesão à greve não costuma ser muito elevada", acrescentou Pedro Gomes.

Muito fraca parece ter sido também a adesão à greve nos primeiros tempos letivos na Escola Secundária Sebastião da Gama, que, segundo o diretor-adjunto, António Sousa, terá ficado "entre os 10% e os 15%".

Mais elevada foi a adesão à greve na EB1 Alberto Valente (Pinhal Novo, Palmela), que, segundo o SPGL, registou uma adesão de 42% nos primeiros tempos letivos de hoje.