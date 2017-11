O Governo admitiu, esta quinta-feira à noite, à Federação Nacional do Professores (Fenprof), começar a pagar a reposição salarial do tempo de serviço congelado ainda nesta legislatura, mas o processo negocial ainda está em aberto e os sindicatos voltam a reunir-se com o Executivo esta sexta-feira às 17:30.

A revelação foi feita pelo secretário-geral da Fenprof à saída da reunião com o Governo no Ministério da Educação, em Lisboa, e contraria o que havia sido dito anteriormente às outras forças sindicais que se reuniram com o Executivo antes desta federação.

De acordo com Mário Nogueira, que falava aos jornalistas ao lado de representantes da Federação Nacional de Educação (FNE) e da Frente Sindical de Docentes, que na tarde de quinta-feira já tinham estado reunidos com a tutela, o Governo admite também contar na íntegra todo o tempo de serviço congelado e garantiu não mexer no Estatuto da Carreira Docente, que regula a profissão dos professores, nesta legislatura.

Foi já de madrugada, depois da 01:00, que as diferenças aparentemente insanáveis entre as posições do Governo e dos sindicatos deram lugar a um projeto de acordo.

O ponto de partida das negociações era a exigência sindical da reposição de nove anos e meio de congelamento, que no caso de professores com mais tempo de serviço pode significar aumentos salariais próximos dos mil euros brutos. Para os sindicatos, essa reposição, ainda que faseada, teria de começar impreterivelmente em 2018.

Já o Governo contrapunha a contagem do tempo de serviço entre 2011 e 2017, remetendo qualquer impacto orçamental dessa medida para 2020, numa progressividade que poderia atirar o reposicionamento salarial dos docentes para lá de 2023.