A GNR de Santa Maria da Feira deteve em flagrante delito um homem, de 63 anos, por furto de metais não preciosos, informou hoje aquela força policial.

Segundo um comunicado da GNR, o indivíduo foi detido no sábado, no decorrer de uma ação de patrulhamento, quando "tentava extrair extensões elétricas do estaleiro de obras de uma Escola Básica”.

O indivíduo já teria danificado um quadro elétrico e apresentava na sua posse uma quantidade significativa de cabo e extensões elétricas, material cujo valor ascende aos 1.100 euros”, refere a mesma nota.

Os militares apreenderam um saco com diverso material (alicates de corte, luvas e serras) alegadamente usado para consumar o ilícito.

O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência.