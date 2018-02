As Finanças não só deram mais um dia - até ao final desta sexta-feira - para os contribuintes validarem as faturas, já que o portal e-fatura esteve em baixo na noite de ontem, como emitiu uma nota à comunicação social dizendo que, mesmo quem não conseguir hoje, tem ainda duas outras opções.

"Os contribuintes que não efetuem a validação das faturas para efeitos de IRS dentro deste prazo limite poderão ainda:

reclamar do cálculo das despesas gerais familiares e da dedução por exigência de fatura, até ao dia 15 de março;

preencher diretamente na declaração de IRS (modelo 3) o montante das despesas de saúde, formação e educação, encargos com imóveis e com lares".

O Portal das Finanças "verificou uma afluência significativa" ontem, 15 de fevereiro, que era o último dia do prazo de validação das faturas. Era também o último dia para comunicação dos agregados familiares para efeitos do IRS automático e para a entrega da declaração periódica de IVA.

Três obrigações fiscais que fizeram com que, "num único dia", destaca a mesma nota, se tenham registado "mais de 3.300.000 autenticações de contribuintes, ou seja, mais do triplo do número médio de acessos diários".

Seja como for, as Finanças sublinham que foi feito um "reforço tecnológico" nos últimos anos que permitiu que, mesmo com tantos acessos coincidentes, o portal "tenha permanecido disponível para os contribuintes durante a generalidade do tempo". O que se verificou foram, classifica, "constrangimentos técnicos pontuais".

Certo é que, durante a última noite, o portal do e-fatura, bem como o portal das Finanças, estiveram em baixa grande parte do tempo, o que levou várias pessoas a reclamarem da situação também nas redes sociais.

