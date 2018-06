Um acidente na autoestrada do Norte (A1) fez hoje quatro feridos ligeiros e estava a condicionar o trânsito entre Fátima e Torres Novas ao início da noite, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Segundo o CDOS de Santarém, o acidente aconteceu às 19:13, ao quilómetro 105 da A1, no sentido norte-sul, após o despiste de um veículo ligeiro.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Fátima, Gaspar Reis, acrescentou que, na sequência do despiste, se deu uma colisão e uma viatura capotou, tendo provocado quatro feridos "à partida todos leves".

O acidente provocou o "congestionamento do trânsito", que se "encontra condicionado", indicou o CDOS.

A fonte do CDOS informou ainda que no local estão sete viaturas e 18 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Fátima, Ourém, GNR e Brisa.

Entretanto, pelas 19:40, um outro despiste na saída da A23 em direção à A1, também em Torres Novas, estava pelas 20:30 a provocar o condicionamento do trânsito no local, acrescentou a fonte do CDOS de Santarém.

O despiste provocou dois feridos ligeiros. No local estão 13 operacionais apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Torres Novas, Municipais de Alcanena e GNR.