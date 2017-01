A Polícia Marítima de Faro multou, na madrugada de quinta-feira, vários pescadores que não envergavam coletes salva-vidas a bordo das embarcações em que seguiam para a faina.

Sem quantificar o número de pessoas abordadas na ação de fiscalização dirigida a pescadores profissionais e lúdicos, a Autoridade Marítima indicou apenas, em comunicado, que foram autuados "75% dos profissionais abordados, por incumprimento" do uso de colete salva-vidas.

Verificando-se este incumprimento significativo quanto ao uso do colete salva-vidas, a Autoridade Marítima reforça o apelo para a adoção de um cultura de segurança permanente, neste caso, quando em atividade a bordo das embarcações", refere o comunicado.

A Polícia Marítima irá manter as fiscalizações, "não só para evitar atividades ilícitas, mas também para sensibilizar a comunidade marítima para a obrigatoriedade do uso de colete salva-vidas e de outros dispositivos de segurança" para prevenir acidentes no mar.