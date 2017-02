A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 14 toneladas de carne, peixe congelado e produtos lácteos, avaliadas em mais de 114 mil euros, em dois entrepostos frigoríficos de Faro e Albufeira.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a ASAE adianta que a operação, realizada esta semana pela Unidade Regional do Sul, foi direcionada a estabelecimentos de venda por grosso, com vista “à verificação do cumprimento das condições de armazenagem dos produtos alimentares de origem animal refrigerados e congelados”.

Na sequência da operação, foram apreendidas 14 toneladas de produtos de origem animal refrigerados e congelados (carnes frescas, carne congelada, peixe congelado e produtos lácteos) no valor total que ultrapassa os 114 mil euros, informa a ASAE.

Segundo a ASAE, foi suspensa parcialmente a atividade de dois estabelecimentos, localizados nos concelhos de Faro e Albufeira, por incumprimento dos requisitos de licenciamento para o exercício da atividade.

Foram ainda instaurados dois processos de contraordenação por “colocação no mercado de produtos de origem animal por estabelecimentos não registados ou não aprovados pela Autoridade competente”.

Os dois estabelecimentos, “para além da armazenagem de produtos alimentares à temperatura ambiente, procediam ainda à armazenagem de produtos alimentares de origem animal com necessidade de temperatura controlada (carnes frescas e congeladas, pescado fresco e congelado, produtos à base de leite), sendo obrigatório dispor do Número de Controlo Veterinário”, refere aquele órgão de polícia crimina.

O Número de Controlo Veterinário é atribuído após a realização de uma vistoria e da aprovação das condições estruturais, técnico funcionais e higiossanitárias dos estabelecimentos de armazenagem.