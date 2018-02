Os comandos da Polícia de Segurança Pública de todo o país vão receber 10 mil equipamentos de proteção individual, correspondendo a um investimento de meio milhão de euros, avançou à agência Lusa o Ministério da Administração Interna (MAI).

A entrega destes equipamentos aos polícias de todo o país, no âmbito da Lei da Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança, vai ser assinalada hoje, no comando da PSP de Santarém, numa cerimónia que vai contar com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Segundo o MAI, vão ser distribuídos pelos comandos da PSP de todo o país coletes de alta visibilidade e fatos de proteção individual para as equipas de prevenção e reação imediata.

Desde que foi aprovada em 2017, a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança permitiu um investimento total de um milhão de euros em equipamentos de proteção individual para a PSP, GNR e SEF.

O MAI refere também que, para este ano, a Lei de Programação prevê ainda um novo investimento, no valor de 1,5 milhões de euros, em equipamentos de proteção individual.

De acordo com o Ministério da Administração Interna, estes equipamentos correspondem às necessidades identificadas pelas forças de segurança quando a lei foi elaborada e constitui “o maior investimento dos últimos seis anos neste setor”.

A Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança tem o financiamento assegurado até 2021 e prevê o contínuo reforço do investimento em equipamentos de proteção individual.