Uma pessoa morreu num incêndio no anexo de uma habitação, esta quinta-feira de manhã, em Joane, Vila Nova de Famalicão, adiantou à TVI24 uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

A mesma fonte referiu que a vítima é um homem de mais ou menos 53 anos e sublinhou que as causas do incêndio, ainda não são conhecidas.

À Lusa, uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Famalicão afirmou que "quando chegámos ao local já nos deparamos com um cadáver, mas são se sabe ainda as circunstâncias do incêndio nem da morte".

À TVI24, a fonte do CDOS de Braga acrescentou que o anexo ficou completamente destruído pelas chamas, mas a habitação, localizada na rua da Ilha, não sofreu quaisquer danos.

Ainda de acordo com o CDOS de Braga, o alerta foi dado às 10.50 e o sinistro ficou resolvido às 12:20.

Para o local foram mobilizados 11 efetivos dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, apoiados por dois carros de combate a incêndio e uma ambulância.

A Polícia Judiciária (PJ) encontra-se no local a investigar as causas do incidente.