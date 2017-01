Tutankamon tornou-se no faraó mais famoso do Antigo Egipto depois do seu túmulo ter sido encontrado em condições quase perfeitas. Segundo os peritos, era um sonhador e apaixonado pela filosofia e estava mais interessado na teologia do que na governação do reino. A exposição reúne mais de 100 reproduções das peças encontradas pelo arqueólogo Howard Carter. Pode ser vista a partir do dia 27 de fevereiro, no Pavilhão de Portugal, em Lisboa. Antes faça uma pequena viagem, aqui, ao tempo dos faraós