Uma embarcação de pesca encontrou, esta segunda-feira, um engenho explosivo, durante a faina, ao largo da Nazaré. O engenho foi trazido para terra e encontra-se a bordo do barco, que está atracado no Porto da Nazaré.

Fonte da Marinha confirmou à TVI que, "numa primeira análise, se constatou que será uma bomba de avião", que provavelmente estará obsoleta. Pela dimensão, o engenho terá qualquer coisa como "o equivalente a 600 quilos de TNT", pelo que a situação "inspira alguns cuidados".

A bomba foi transportada para o Porto da Nazaré, que foi isolado, com um perímetro de segurança de cerca de 300 metros e a zona foi evacuada. A caminho, está uma equipa de mergulhadores da Marinha, especializada em inativação de explosivos. O objetivo, de acordo com a Marinha, será rebocar o objeto para alto-mar, para uma zona onde possa ser implodida em segurança. "Tem de ser uma zona com pelo menos 20 metros de profundidade", adianta a fonte contactada pela TVI.

O alerta foi dado cerca das 13:00. Os responsáveis pela embarcação contactaram a Polícia Marítima que contactou a Marinha.