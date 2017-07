O chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, anunciou este sábado que demitiu cinco comandantes de unidades do ramo para não interferirem com os processos de averiguações sobre o furto de material de guerra em Tancos.

Não quero que haja entraves às averiguações e decidi exonerar os cinco comandantes das unidades que de alguma forma estão relacionadas com estes processos", anunciou Rovisco Duarte, em declarações à RTP.

Os militares exonerados são o comandante da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, o comandante do Regimento de Infantaria 15, o comandante do Regimento de Paraquedistas, o comandante do Regimento de Engenharia 1 e o comandante da Unidade de Apoio de Material do Exército.

Rovisco Duarte disse que decidiu exonerar estes comandantes "por uma questão de clareza e para não interferirem com o processo de averiguações até se esclarecer".

Estas declarações surgem depois de o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, ter afirmado que estava surpreendido porque ainda ninguém na hierarquia militar tinha apresentado a demissão ou tinha sido exonerado na sequência do furto, o maior no país no que diz respeito a armas militares.

O Exército revelou na sexta-feira que entre o material de guerra roubado na quarta-feira dos Paióis Nacionais de Tancos estão "granadas foguete anticarro", granadas de gás lacrimogéneo e explosivos, mas não divulgou quantidades.

Antes, Rovisco Durte já tinha admitido, em declarações à SIC, que houve uma fuga de informação. O responsável sublinhou que o material de guerra roubado foi selecionado por quem tinha "conhecimento do conteúdo dos paióis". Face ao incidente, a segurança foi reforçada nos paióis com "o aumento de efetivos" e com "patrulhas mais robustas".

O chefe do Estado-Maior do Exército frisou que os planos de segurança e vigilância foram cumpridos.

O ministro da Defesa assumiu este sábado a "responsabilidade política" pelo roubo, depois de os partidos políticos terem criticado o sucedido, com o CDS-PP a exigir a audição parlamentar de Azeredo Lopes e o PSD a pedir também para ser ouvido o general Rovisco Duarte.