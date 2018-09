O Comando Territorial de Évora da GNR deteve, esta sexta-feira, pelas 09:00 horas, quatro homens, com idades entre os 20 e 25 anos, por furto de uma caixa multibanco em Mourão.

De acordo com comunicado da GNR, o furto da caixa ATM ocorreu em Reguengos de Monsaraz, pelas 04:40, com recurso à utilização de gás. A GNR efetuou uma operação policial, com várias barreiras de estrada, para intercetar viaturas em fuga.

Já no concelho de Mourão, duas viaturas suspeitas foram obrigadas a parar, por causa do dispositivo montado na estrada. Os ocupantes colocaram-se em fuga a pé, numa zona de mato, abandonando as viaturas e o dinheiro furtado.

A GNR cercou o local para onde os suspeitos se dirigiram e detiveram quatro suspeitos, que continuaram a “largar algum dinheiro ao longo do itinerário de fuga”.

Na operação, estiveram empenhadas diversas patrulhas do Comando Territorial de Évora, nomeadamente, dos postos territoriais, do destacamento de trânsito, do destacamento de intervenção e investigação criminal, contando ainda com o apoio do Comando Territorial de Beja.