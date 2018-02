O cardeal-patriarca de Lisboa defendeu a importância da salvaguarda da morte natural, no momento em que se iniciou o debate político sobre a eutanásia, e alertou para a distorção mediática no mundo, na mensagem para a Quaresma.

“O propósito essencial só pode ser este, estar decididamente do lado do Deus da Vida, que nos levará a uma convivência total, de presença e de espírito. De presença, para acompanharmos cada ser humano no arco inteiro da existência terrena, da conceção à morte natural”, afirma Manuel Clemente na mensagem, intitulada “Para perfeitamente viver e conviver”, disponível no sítio na Internet do Patriarcado de Lisboa.