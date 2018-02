Ninguém acertou na chave do Euromilhões sorteado nesta sexta-feira, pelo que no próximo concurso, terça-feira, vai estar em jogo um primeiro prémio de 138 milhões de euros.

Também não há apostadores de Portugal para o segundo e terceiro prémios. Ainda assim, 14 apostadores com boletins registados no país dão direito a um quarto prémio no valor de 3.749,40 euros.

Veja aqui os números e as estrelas sorteados.