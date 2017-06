Uma petição pública eletrónica para limitar a plantação de eucaliptos em Portugal, considerando os seus riscos em incêndios florestais, foi entregue no Parlamento na segunda-feira, com quase 20.000 apoiantes, disse esta terça-feira à Lusa o primeiro subscritor.

A "petição pela revogação da liberalização do eucalipto", disponível no site "Petição Pública" desde setembro de 2016, tinha "cerca de 500 apoiantes até ao fim de semana" dos fogos em Pedrógão Grande e Góis, tendo depois atingido os "19.500 na última semana".

A legislação (denominada "Reforma da Floresta") aprovada pelo Governo em março está desde abril na Assembleia da República. Embora não permita novas florestações de eucalipto, mantém aquele decreto-lei", justificou o impulsionador da petição Carlos Fragoeiro, consultor informático de 45 anos e "cidadão independente" de partidos ou outras organizações, mas "interessado no tema".

A petição defende "a revogação do decreto-Lei n.º 96/2013, de 15 de julho, que implementou o novo regime de arborização que liberaliza a plantação em monocultura de eucalipto, deixando de ser necessário pedido de autorização prévia às autoridades florestais até dois hectares, e que tornou mais complexo e burocrático a florestações com espécies autóctones, como por exemplo sobreiro, carvalho, castanheiro, pinheiro bravo e manso e outras tantas".

Portugal é o país do mundo com maior área de território ocupada por eucalipto (cerca de 10% de todo o seu território), a que correspondem quase 30% de área florestal sendo este valor inclusivamente superior ao da Austrália, país de sua origem", é referido no texto, dirigido ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.