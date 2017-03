As previsões de propagação dos incêndios florestais podem ser melhoradas através da análise de informação sobre fogos passados, segundo um estudo coordenado pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA).

Usando um simulador (FARSITE), os investigadores aplicaram dados sobre grandes incêndios ocorridos em Portugal entre 2003 e 2005 e perceberam que as previsões melhoravam, explicou esta terça-feira à Lusa um dos responsáveis pelo estudo, Akli Benali.

A investigação parte de modelos matemáticos que simulam o comportamento dos fogos (fornecendo dados geográficos e meteorológicos, entre outros) e da constatação de que “não são muito fiáveis”, disse o investigador, acrescentando que essa fiabilidade aumentou quando foram usados dados sobre incêndios do passado.

O que fizemos foi calibrar o modelo (de propagação) com informações de fogos passados. A propagação de fogos passados permite implementar uma calibração específica”, disse o responsável à Lusa.

Os simuladores fazem previsões sobre a evolução de um incêndio, onde estará nas próximas 24 horas, por exemplo. E permitem também, com essas simulações, prever e diminuir riscos futuros, disse Benali.

Hoje é absolutamente necessário, não faz sentido que as decisões não sejam baseadas também em informação de simuladores”, disse, acrescentando que estes podem por exemplo ser usados para indicar o melhor local para fazer um aceiro.

As previsões de propagação podem ser melhoradas e de forma rápida, prática e a baixo custo, diz o ISA num comunicado que hoje anuncia o estudo, publicado na revista “Science of The Total Environment” e resultado de uma investigação do Centro de Estudos Florestais do ISA, em colaboração com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a Universidade de Trás-os-Montes.

Em junho passado o ISA já tinha divulgado que os impactos negativos dos incêndios florestais podiam ser diminuídos, caso se melhorassem as previsões, como a velocidade e direção do vento, humidade, temperatura e tipo de vegetação.

Um estudo divulgado na altura mostrava que “melhorar estas previsões, tornando-as fiáveis e úteis para a sociedade, é um passo importante para antecipar o comportamento dos fogos, e diminuir os seus impactos negativos”, dizia Akli Benali.