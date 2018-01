A PSP recebeu esta quinta-feira uma participação sobre o desaparecimento da jovem Ana Rita Fernandes, de 18 anos, natural de Viseu, que deixou de ser vista pelos colegas e se mantém incontactável desde segunda-feira.

Ao que a TVI24 apurou, agentes da PSP da Covilhã estiveram no quarto arrendado que a jovem ocupa numa residencial particular, onde a mesma não estava e ninguém sabia do seu paradeiro.

Fonte policial adiantou ainda à TVI24 estarem em curso as investigações, sendo para já pouco preciso quando terá sido vista pela última vez a universitária Ana Rita Fernandes.

Há quem diga que a viu na terça, outros que a viram na quarta", adiantou a mesma fonte.

O alerta para o desaparecimento foi dado pelos pais da rapariga, quando na segunda-feira não a conseguiram contactar por telefone, tendo confirmado que não estava na residência onde está alojada na Covilhã.

Esta quinta-feira, a Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI) difundiu um pedido de ajuda no Facebook, pedindo a sua partilha, de forma a encontrar quem tenha visto recentemente a jovem estudante de Arquitetura.

No alerta, a Associação Académica refere que Ana Rita Fernandes "foi vista pela última vez esta segunda-feira na Covilhã com um casaco vermelho".