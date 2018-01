A Reserva Natural do Estuário do Sado atraí, todos os anos, milhares de flamingos, que ali param em busca de alimento. A zona da Amieira, em Alcácer do Sal, é o local predileto desta espécie de aves, que nesta altura do ano, "encanta a população", segundo descreveu à TVI24 fonte da autarquia.

É sobretudo nos primeiros meses do ano, - coincidente com a preparação das terras para a sementeira da arroz - que milhares de flamingos passam e param na Reserva Natural do Estuário do Sado, em busca de alimento.

Em declarações à TVI24, Rute Canhoto, funcionária da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, explicou que este é um "fenómeno habitual no mês de janeiro", e que leva muitos habitantes ao local para presenciar e fotografar um espetáculo natural.

O tom rosado dos flamingos é a caracteristica mais marcante destas aves, pertencentes à família Phoenicopteridae e à Ordem dos Ciconiiformes. Alimentam-se de algas e pequenos crustáceos e vivem junto a zonas aquáticas em bandos numerosos.

Em Portugal, é possível encontrar flamingos, em determinadas alturas do ano, em algumas zonas húmidas do Litoral, Centro e Sul do país.