A combinação vencedora do concurso 001/2017 do Euromilhões, sorteada esta terça-feira, é composta pelos número 19 - 23 - 27 - 34 - 49 e as estrelas 01 e 11.

Em jogo, no primeiro prémio, está um jackpot previsto no valor de cerca de 25 milhões de euros.