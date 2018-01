A chave vencedora do concurso do Euromilhoes desta terça-feira é composta pelos números 10 - 20 - 21 - 28 - 48 e as estrelas 1 e 8 .

Na sexta-feira, o jackpot de 37 milhões de euro saiu a um apostador na Irlanda. Por isso, esta terça-feira, em jogo, está o prémio inicial de 17 milhões de euros