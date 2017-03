A queda de neve está a criar dificuldades em vários pontos do país, na manhã desta sexta-feira.

O nevão obrigou ao corte de duas estradas no norte do distrito de Viseu, uma nacional e outra municipal, segundo fonte da GNR.

Estão cortadas desde as 09:15 a Estrada Nacional 321, nas Portas de Montemuro, entre Cinfães e Castro Daire, e a Estrada Municipal 553 entre Feirão e Resende.

“Estão a ser desimpedidas e, a partir do momento em que estão cortadas, só sobe quem desobedecer à sinalização”, acrescentou a mesma fonte, dizendo não ter informação de viaturas presas na neve.

Algumas das estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela também estão cortadas esta sexta-feira, de acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

Os troços Piornos/Torre e Torre/ Lagoa Comprida estão interditos à circulação rodoviária desde as 08:00 e os troços Lagoa Comprida/Loriga e Lagoa Comprida/Sabugueiro encerraram às 08:30.

Já no Alto Minho, a Proteção Civil informou que o transporte escolar das crianças de Castro Laboreiro até à vila de Melgaço não operou.

Segundo o responsável pela Proteção Civil municipal, Luís Matos, "o nevão que caiu durante a madrugada de hoje apanhou todos de surpresa uma vez que a previsão apontava para a queda de neve a partir das 15:00".

"Fomos apanhados de surpresa. Os meios já estão no terreno, mas não fomos a tempo de garantir a circulação do transporte escolar das crianças do primeiro ciclo de Castro Laboreiro para o centro escolar da vila", explicou, em declarações à agência Lusa.