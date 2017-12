A Polícia de Segurança Pública revelou, no início do mês, onde vão estar os radares de fiscalização de velocidade. A iniciativa de informação preventiva da PSP decorre no âmbito da campanha “Quem o avisa...” para o território nacional.

Recordamos-lhe agora onde a PSP vai estar com estes dispositivos durante a época festiva. Por isso, se vai para a estrada, opte por uma condução segura, para não ser apanhado em nenhum radar.

Aveiro

26-dez-17 13H00/19H00 Rua dos Campinos e Rua da Cega – Aveiro

28-dez-17 18H00/24h00 EN 109, Km 58.1 – Aveiro

29-dez-17 09H00/13H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

29-dez-17 15H00/19H00 Rua das Águas - São João da Madeira

Braga

29-dez-17 21:00 Av. Miguel Torga - Braga

Castelo Branco

28-dez-17 07h00/10h00 Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã

Coimbra

26-dez-17 09H00 Av. Inês de Castro – Coimbra

27-dez-17 14H00 Ponte Edgar cardoso - Figueira da Foz

Évora

27-dez-17 09H00 R-114-4 - sentido Arraiolos/Évora

Faro

29-dez-17 09H30/12H00 EN 125 - Sítio do Molião - Lagos

Leiria

26-dez-17 14H00/17H00 Via de Cintura Interna - Alcobaça

Lisboa

28-dez-17 14h00/18h00 Av. Padre Cruz - Lisboa

Madeira

27-dez-17 14H00 VR 1, Av. do Infante, Rua 5 de outubro e Rua Pestana júnior

29-dez-17 07H00 Via Expresso 3 Km 1 sentido Sul – Norte

29-dez-17 14H00 VR 1, Av. do Infante, Rua 5 de outubro e Rua Pestana Júnior

29-dez-17 14H00 Rua da Ribeira - Machico

Porto

28-dez-17 08H00/12H00 Estrada D. Miguel - Gondomar

Santarém

28-dez-17 14H00 Av. do Bocage - Barreiro