Testes comportamentais para determinar a influência de drogas nos condutores e a pouca atenção que este assunto desperta nas pessoas, por oposição à condução sob efeito do álcool, foram alguns do temas debatidos num encontro internacional realizado hoje em Lisboa.

Um dos investigadores presentes indicou que o pico da influência da canábis é atingido poucos minutos depois do consumo mas que os efeitos mais nocivos para a condução são atingidos cerca de 90 minutos depois.

O especialista Mário Dias, do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, disse à agência Lusa à margem do terceiro simpósio internacional sobre condução sob o efeito de drogas que "tem que haver perceção na população e nos condutores" dos riscos para a condução.

"Toda a gente tem ideia de que conduzir sob o efeito do álcool traz problemas, mas como não se fala muito sobre as drogas, se calhar as pessoas não têm a mesma perceção", afirmou.