O trânsito no troço da Estrada Nacional 2 entre Aljustrel e Castro Verde, no Alentejo, está interrompido desde as 19:00 desta quarta-feira devido a um abatimento do piso que provocou um buraco na via, disse fonte municipal.

O piso da Estrada Nacional (EN) 2 abateu na zona do Monte Ruas, situada a cerca de dois quilómetros da vila de Aljustrel e onde há uma passagem hidráulica, provocando um buraco, disse à agência Lusa Nelson Brito, o presidente da Câmara de Aljustrel, no distrito de Beja.

O buraco tem uma abertura com cerca de um metro de diâmetro, situada no meio de uma das duas faixas de rodagem, e um abatimento longitudinal com cerca de dois metros de profundidade, que abrange toda a via, precisou, referindo que o incidente não provocou vítimas.

O alerta para o incidente foi dado por um automobilista à GNR e à Proteção Civil Municipal, que deslocaram equipas para o local, indicou Nelson Brito, acrescentando que a autarquia informou "de imediato" as entidades competentes, nomeadamente a empresa Infraestruturas de Portugal.

Fonte da GNR disse à Lusa que a Infraestruturas de Portugal tem uma equipa no local, que já iniciou obras para resolver a situação.

Aos automobilistas que precisem de se deslocar entre as vilas de Aljustrel e Castro Verde enquanto o trânsito no troço da EN estiver cortado, o autarca indicou dois percursos alternativos: Aljustrel/Messejana/Casével/Castro Verde ou Castro Verve/Entradas/Beja/Aljustrel.

Segundo Nelson Brito, trata-se de "um incidente pontual", mas "vai ao encontro" dos vários alertas já feitos pela Câmara de Aljustrel sobre o mau estado de algumas das estradas que atravessam o concelho, nomeadamente a EN2.

O troço da EN2, entre Aljustrel e Castro Verde, "está em muito mau estado e é muito perigoso para a segurança rodoviária", alertou o autarca.