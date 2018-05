A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) identificou 50 pontos negros nas estradas portuguesas em 2017, mais 14 do que em 2016, sendo a Estrada Nacional 125, no Algarve, a via mais perigosa do país.

O relatório anual de segurança rodoviária, hoje publicado pela ANSR, dá conta que a Estrada Nacional 125, que liga Vila do Bispo a Vila Real de Santo António, lidera as vias mais perigosas ao apresentar cinco pontos negros.

Entram para a lista dos pontos negros os troços com um máximo de 200 metros de extensão onde se registaram, pelo menos, cinco acidentes com vítimas durante um ano.

No segundo lugar da lista constam a Estrada Nacional (EN) 12 (conhecida pela estrada da circunvalação no Porto) e a A2 (Autoestrada do sul), que têm quatro pontos negros cada uma.

Com três pontos negros estão a EN 10 (entre Vila Franca de Xira e Setúbal pela margem sul do rio Tejo), A20 (Circular Regional Interior do Porto), A3 (Autoestrada do Minho até Valença), IC 17 (que liga Sacavém a Algés) e IC 19 (entre Sintra e Lisboa).

O relatório indica ainda que a EN 103 (entre Viana do Castelo e Bragança), IC 2 (entre Lisboa e Porto) e IP7 (que liga Loures a Elvas) são vias que têm dois pontos negros cada uma.

Segundo o relatório, no ano passado registaram-se 34.416 acidentes com vítimas (mais 6,6% do que em 2016), que provocaram 510 mortos (+ 14,6%), 2.198 feridos graves (+ 4,6%) e 41.787 feridos ligeiros (+ 6,8%).