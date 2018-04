A Polícia Judiciária anunciou, nesta quarta-feira, a detenção de um homem, em Espanha, pela presumível coautoria na tentativa de homicídio de um cidadão português, de 42 anos, ocorrido em fevereiro de 2016, em Estela, na Póvoa do Varzim.

Em comunicado, a PJ esclarece que “a investigação ainda prossegue, mas foi já possível reunir prova material de que o detido, em conjugação de esforços com uma mulher, de 30 anos, também já detida e que se encontra em prisão preventiva, terá surpreendido o ofendido no interior do armazém onde aquele trabalhava, vindo o mesmo a ser atingido no pescoço com um disparo de arma de fogo que, dada a gravidade dos ferimentos, o deixou tetraplégico”.

O detido, estrangeiro, de 22 anos, cozinheiro, com antecedentes criminais pela prática dos crimes de violência doméstica, tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida, foi entregue sob detenção às autoridades nacionais, seguindo-se a sua apresentação para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.