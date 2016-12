Em Portugal, em qualquer loja Ikea, a avaliar pelo catálogo disponível, continuam à venda as cómodas da gama Malm. Já no passado mês de junho, a empresa anunciou a sua retirada dos mercados norte-americano e canadiano.

Em causa estiveram os casos de mortes de crianças por acidente. Só nos Estados Unidos foram recolhidas 29 milhões de unidades, após terem sido reportados sete casos fatais desde 1989, envolvendo cómodas da gama Malm, segundo revela o jornal norte-americano Philadelphia Inquirer.

Agora, a marca sueca aceitou pagar uma indemnização de 50 milhões de dólares, cerca de 48 milhões de euros, às famílias das três crianças. Camden, Curren e Theodore tinham todos menos de dois anos e morreram na sequência de acidentes com uma cómoda Malm, entre junho de 2014 e fevereiro de 2016.

A imprensa internacional dá nota de que os processos judiciais corriam nos tribunais da cidade de Filadélfia. A marca sueca chegou a acordo com o escritório de advogados que representava as famílias das crianças sobre o valor da indemnização e vai ainda doar 100 mil dólares a uma instituição de caridade e 50 mil dólares a cada um de três hospitais pediátricos localizados nas áreas onde os meninos moravam.

The parents of two boys killed in @IKEAUSA tip-overs have released statements. https://t.co/2pGoeRoSov pic.twitter.com/TcYSz6Svvt