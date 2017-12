Uma pessoa recebeu tratamento hospitalar, na sequência de uma explosão ocorrida esta manhã em Espinheiros, Alcanena, soube a TVI. A vítima, que sofreu uma crise ansiedade, foi transportada para o hospital de Torres Novas.

O rebentamento ocorreu às 09:27, desta segunda-feira, numa viatura que transportava material pirotécnico, com as chamas a alastrarem a um outro veículo ligeiro.

Nas imediações, sete habitações também foram afetadas, sendo registado um pequeno incêndio na fachada de um edifício.

No local estiveram 27 operacionais, entre bombeiros e elementos da GNR e INEM, apoiados por 10 viaturas.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém referiu que ainda "são desconhecidas" as causas do acidente.

Imagens foram captadas por um vídeo amador enviado para a redação da TVI.

Pelas 11:00, segundo o CDOS de Santarém, o incidente já estava em fase de conclusão, decorrendo limpeza, avaliação e peritagens.