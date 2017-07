A PSP deteve um homem de 24 anos, no Seixal, distrito de Setúbal, por um crime de violência doméstica, tendo o detido agredido com uma faca um familiar que necessitou de tratamento hospitalar.

Após informação de desavenças familiares, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local, refere a PSP em comunicado.

[O suspeito estava] ensanguentado e bastante alterado, com uma faca caída no solo, tendo sido de imediato imobilizado e detido"

Segundo a polícia, o homem agrediu várias vezes um familiar com uma faca, provocando-lhe diversos ferimentos e hemorragias, num caso que ocorreu na Cruz de Pau, no concelho do Seixal.

Os agentes pediram de imediato assistência médica, tendo a vítima sido transportada para uma unidade hospitalar, onde foi sujeita a uma intervenção cirúrgica.

O suspeito "recolheu aos quartos de detenção e o objeto utilizado foi apreendido".