Um jovem que esfaqueou outro na cara, pescoço e abdómen no recinto da Queima das Fitas, no Porto, em maio de 2017, foi condenado a seis anos de prisão.

Além disso, o coletivo de juízes do Tribunal São João Novo, no Porto, sentenciou ainda o arguido de 22 anos, em prisão preventiva – medida de coação mais gravosa -, a pagar as despesas hospitalares num total de 8.798 euros.

Dizendo que a pena de prisão poderia ter sido mais pesada, o juiz presidente explicou que teve em consideração a sua idade e o facto de, na altura do crime, estar alcoolizado e sob o efeito de drogas.

“O que fez foi muito grave e não tem justificação”, realçou.

Na madrugada de 13 de maio de 2017, no recinto da Queima das Fitas, no Porto, o arguido esfaqueou a vítima, de 29 anos, depois de uma troca de olhares e discussão.

Depois de ter sido esfaqueado quatro vezes na cara, pescoço e abdómen, a vítima esteve internada no hospital em estado grave, tendo ficado com sequelas na fala, visão e braço.

Após o crime, o arguido fugiu do local, apagou a sua página pessoal na rede social `Facebook´ e esteve um mês em parte incerta, sendo posteriormente detido.

Em audiência de julgamento, o arguido, já com cadastro por tráfico de droga e furto, confessou os factos, mostrando-se arrependido.

A vítima pediu uma indemnização cível em processo autónomo.