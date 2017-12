O uso “desenfreado” das mensagens escritas no telemóvel (SMS) pelos jovens mudou a forma como escrevemos dando origem ao aparecimento das “abreviaturas e dos emojis”, na opinião da coordenadora executiva do Ciberdúvidas, Maria Eugénia Alves.

Mudou muita coisa: Um dos aspetos mais evidentes da mudança tem a ver com o desaparecimento dos sinais de pontuação. Hoje em dia vemos um adolescente a escrever sem sinais de pontuação e isso tem a ver com essa prática, com o uso desenfreado do SMS”, disse à agência Lusa a propósito dos 25 anos do SMS (Short Message Service), que se assinalam domingo.