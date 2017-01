A Associação “Filhos do Coração”, que resgata crianças escravizadas na atividade da pesca no Lago Volta, no Gana, vai realizar, entre 28 de janeiro e 6 de fevereiro, uma campanha de angariação de fundos para a educação dessas crianças.

A campanha “Resgate sorrisos” decorre em todo o país e conta com uma equipa de voluntários que sensibilizará os portugueses para a questão da escravatura infantil.

Nos supermercados, estarão à venda vales de diferentes valores. Os vales equivalem à oferta de uma refeição (um euro), material escolar (três euros) ou vestuário (cinco euros). A totalidade das receitas será revertida a favor destas causas.

A Associação “Filhos do Coração” é dirigida pela jornalista da TVI Alexandra Borges. Recorde-se, a este propósito, que, no Gana, há pais que vendem, por cerca de 20 euros, os seus filhos de 3 e 4 anos a pescadores locais, que as escravizam num trabalho extenuante e desumano, 14 horas por dia e sete dias por semana.

Esta realidade, presenciada por Alexandra Borges há 10 anos, inspirou a jornalista a dedicar parte da sua vida à Associação “Filhos do Coração” que hoje, em estreita colaboração com a ONGD americana Touch A Life Kids, financia um Centro de Acolhimento em Kumassi, no Gana, onde são garantidas a segurança, saúde e educação das 78 crianças resgatadas até à data da realidade da escravidão infantil naquele país.