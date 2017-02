Treze alunos de uma escola em Corroios foram transportados para o Hospital Garcia de Orta com sintomas de intoxicação alimentar.

As crianças, com cerca de 10 anos, são alunos da Escola Básica 2+3 Miratejo, em Corroios, Seixal. Tinham dores de barriga, dores de cabeça e vómitos.

Onze crianças já tiveram alta hospitalar, enquanto as outras duas se mantêm em observação.

O alerta foi dado às 15:14 e no local estiveram os bombeiros do Seixal e da Amora e uma VMER do Hospital do Barreiro.