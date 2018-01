Uma praga de ratos na Escola Secundária do Restelo e na Escola Básica EB1 de Caselas, ambas em Lisboa, obrigou ao seu encerramento nesta quinta-feira, apurou a TVI. À tarde já não haverá aulas.

O encerramento foi confirmado pelo diretor do Agrupamento de Escolas do Restelo, através de comunicado.

Determino o encerramento da Escola Secundária do Restelo e da Escola EB1 de Caselas de 25 a 29 de janeiro (inclusive) por não estarem reunidas as condições de higiene e saúde pública devido ao ressurgimento de uma praga de roedores. Assim, serão tomadas as medidas necessárias dentro do perímetro escolar e serão alertadas as entidades competentes no que respeita ao espaço exterior envolvente, visto o problema ultrapassar os limites do recinto escolar.”