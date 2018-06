O vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa informou esta terça-feira que "a Empresa Pública de Águas Livres (EPAL) não vai cortar a água à União Zoófila” e que a autarquia está “disponível para apoiar” a associação.

Em causa está o pedido de donativos da União Zoófila na página oficial da associação no na rede social Facebook, na segunda-feira, por não conseguir pagar uma fatura da água no valor de 2.450,10 euros.

A associação afirmou estar, por isso, em risco de ver a água cortada.

A União Zoófila esclareceu que, do montante total, 1.140,59 euros devem ser pagos à Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL) e o resto - 1.309,51 euros – à Câmara Municipal de Lisboa.

Sobre a hipótese de isenção de taxas referentes a saneamento e resíduos urbanos – pagas ao município -, Duarte Cordeiro explicou que "a União Zoófila, à semelhança de outros utilizadores não-domésticos, beneficia de uma tarifa social de 25%", acrescentando que a associação "é como instituição particular de solidariedade social, um lar, uma creche".

O vice-presidente do município disse que "não está prevista a isenção da tarifa, está prevista a tarifa social", porque "o regime tarifário de Lisboa prevê a tarifa social a consumidores não-domésticos".

O autarca referiu que o executivo liderado por Fernando Medina (PS) reconhece "o trabalho da União Zoófila" e a "utilidade pública dessa atividade".

Já dissemos à União Zoófila que estamos disponíveis para financiar a associação através do regime de apoios do município. Permite-nos apoiar as atividades da União Zoófila num montante superior ao valor da tarifa, para no fundo comparticipar em muitas despesas", explicou.