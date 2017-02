A queda de neve obrigou ao corte de uma estrada no norte do distrito de Viseu, disse esta sexta-feira à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

Segundo a mesma fonte, encontra-se cortada, desde as 21:09 de quinta-feira, a Estrada Nacional (EN) 321, entre Castro Daire e Cinfães.

O Comando Distrital de Operações de Socorro referiu ainda não ter conhecimento de escolas fechadas devido à neve.