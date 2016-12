A PSP do Porto anunciou, esta terça-feira, a detenção de seis homens no domingo, no Porto, sem residência fixa em Portugal.

Em comunicado, a PSP afirma que agentes verificaram na praça Marques do Pombal que dois dos suspeitos, perante a presença da polícia, assumiram um comportamento suspeito e colocaram-se em fuga a pé.

Após perseguição, a PSP intercedeu os suspeitos, bem como outros quatro homens, sendo que no decorrer das diligências, verificou que os suspeitos se encontravam na posse de objetos em ouro e prata, bem como de quantia superior a 26.800 euros, que lhes foram apreendidos.

Após contactar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), acrescenta a PSP, verificou-se que os homens, com idades entre os 16 e os 33 anos, “se encontram em situação de permanência irregular em território nacional”.