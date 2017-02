Muitos são os jovens portugueses que continuam a abandonar o país e poucas são as soluções capazes de evitar estas saídas. No Dia Europeu da Juventude, que se assinala esta terça-feira, fomos tentar perceber se há forma de travar esta "fuga de cérebros".

Portugal tem assistido, cada vez mais, à partida de jovens com formação académica sólida e um futuro promissor, que nem chegam a dar hipóteses ao mercado de trabalho português e começam a planear a saída, mesmo antes da primeira entrevista de trabalho. Será que o fator económico continua a ser a única motivação?

O que é que os outros têm que nós não temos?

Manuel é um jovem com 24 anos que, atualmente, se encontra a estudar Ciências Empresariais no ISEG, no grau de mestrado, e afirma que desde cedo pensa em ir viver para fora.

Lembro-me de pensar em sair de Portugal, quando ainda andava no secundário”.

Quando questionado se a principal motivação seria a questão económica ou a falta de trabalho em Portugal, sublinhou-a como “também importante", mas que não era "a única e, muito menos, a principal”.

O que me leva a querer ir trabalhar para fora é essencialmente a experiência pessoal e profissional que apenas consigo ter noutra cultura. Não pretendo ir viver por muitos anos, o ideal era ficar cinco anos e retornar ao meu país, mas depende do que encontrar por lá…”

Além da procura pelo enriquecimento a nível pessoal, Manuel referiu que as viagens que fez ao longo da vida trouxeram-lhe um "ponto de vista do mundo muito diferente".

Imagino-me a viver na Europa do Leste, Budapeste ou Praga. Mas também não ponho de parte o Sudoeste Asiático. Fiz um interrail e viajei para sítios onde me imagino perfeitamente a viver e a trabalhar.”

O jovem afirmou que a única coisa que não encontra lá fora é a família e os amigos que cá deixa. Apesar disso, o seu maior receio “não está em abandonar o país, mas sim em não encontrar trabalho lá fora”.

Segundo o INE, houve menos jovens a emigrar em 2015, face aos anos anteriores. No entanto, se compararmos a saída de jovens em 2010 e em 2015, respetivamente, verificamos um evidente aumento: entre os 15 e os 19 anos, de 1460 aumentou para 2705; entre 20 e 24, de 5127 aumentou para 7266; entre 25 e 29, de 6276 aumentou para 8146.

Como é que evitamos esta tendência?

Segundo o geólogo e professor no Centro de Estudos Geográficos Jorge Malheiros, devemos apostar em “empresas que criem estímulos fortes ao emprego”, passando pela “capacidade de investimento em Portugal”.

Além disso, os subsídios de emprego a jovens e a “acentuação de uma componente pedagógica quanto aos patrões menos qualificados de empresas” é muito importante.

Ainda há uma grande desvalorização das qualificações mais altas, por parte dos patrões que não têm o mesmo grau de qualificação dos jovens e não percebem o contributo que estes podem ter.”

É ainda importante “acentuar o trabalho de ligação entre as universidades e o mundo empresarial, do terceiro setor e da esfera pública, para que os jovens tenham esse canal com o mundo lá fora”.

Apesar de se falar mais naquele grupo de qualificados que não tem ou não encontram um emprego em Portugal que corresponda às expetativas, os menos qualificados também acabam por sair à procura de “trabalho em profissões na indústria transformadora, do comércio e da restauração”, que muitas vezes só existe lá fora.

A maioria deles procura o destino em países europeus, como Alemanha, França e Inglaterra."

Jorge Malheiros continuou a apontar a crise como a principal culpada: "Desde descidas salariais, ao desemprego e à própria precarização que se foi acentuando ao longo dos anos. Esta situação ajudou a incentivar os jovens de qualificação baixa a saírem mais do país”.

Licenciatura ainda ajuda a arranjar emprego?

Comparando os jovens mais ou menos qualificados, o professor destaca que “os jovens licenciados têm uma taxa de desemprego um pouco mais baixa”.

A diferença não é muito grande, mas ter uma licenciatura ainda ajuda a ter emprego, só que muitas vezes não é o que os jovens querem. Pode não ser esse emprego, mas é outro. Muitas vezes, desempenham funções abaixo da sua formação”.

Mas ainda há outro fator a pôr na balança: a questão das “redes sociais para a rede migratória”.

Malheiros defendeu que o conhecimento do que se passa lá fora funciona como um forte impulso à saída. Os jovens que falam com familiares, amigos e conhecidos emigrados acabam por ver a decisão “facilitada” quando se trata de abandonar Portugal.

Assim como vimos no caso de Manuel, “há um grupo de jovens que se vai apercebendo das dificuldades económicas, enquanto ainda se está a formar”.

É um grupo que não chega a entrar no mercado de trabalho em Portugal ou então apenas quando combina estudos e trabalho.”

Os estudantes começam a perceber que em Portugal as remunerações são abaixo das expectativas que criaram e “apercebem-se que lá fora há uma procura de pessoas com as suas qualificações”.