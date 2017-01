Projeto do Eixo Central, em obras desde maio passado, possibilitou o alargamento dos passeios, a criação de zonas verdes, a repavimentação das faixas de rodagem, o reordenamento do estacionamento e a criação de uma ciclovia bidirecional. A intervenção, orçada em 7,5 milhões de euros, gerou a contestação de alguns moradores e comerciantes pelos impactos no tráfego e no estacionamento