Os resultados das escolas desfavorecidas melhoraram, apesar do número de alunos ter quase quadruplicado. A taxa de reprovação baixou nos últimos dez anos. Este resultado será consequência de um programa de intervenção prioritária nestas escolas, que visava criar condições de sucesso para crianças mais desfavorecidas.

De acordo com os dados do Ministério da Educação, citados pelo jornal Diário de Notícias, no ano letivo de 2007-2008 existiam mais de 46 mil alunos integrados nestas escolas, enquanto no presente ano letivo, são já mais de 177 mil alunos.

Além disso, atualmente, cerca de 40 por cento dos estudantes inseridos em escolas mais desfavorecidas já apresentam taxas de abandono e insucesso inferior às médias nacionais. As escolas do norte e do centro apresentam resultados mais positivos do que o resto do país.