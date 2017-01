A Guarda Nacional Republicana (GNR), em parceria com a EDP, vai entregar na quarta-feira, 50 mil calendários a idosos, com o objetivo de alertar para burlas relacionadas com cobrança ilegal de energia.

Apesar de se ter registado uma notória descida no número de burlas com a EDP, a preocupação para a prevenção mantém-se", salientou o capitão da GNR, Ricardo Silva, em declarações à Agência Lusa.

De acordo com dados disponibilizados, de janeiro a dezembro de 2015 foram registados 730 casos de burla com idosos, dos quais, 52 de burlões que se fizeram passar por falsos funcionários da EDP.

No ano passado, apesar de ainda estar só contabilizado o período entre janeiro e outubro, foram registados 519 casos de idosos vítimas de burla, 44 relacionados com a EDP.

Queremos que as pessoas tenham bem presente que não há cobranças da EDP feitas porta à porta. Ainda há cobranças indevidas e por isso esta parceria é para continuar", sustentou o capitão Ricardo Silva.

De acordo com a GNR, a entrega de calendários "torna mais fácil, em casos de emergência, o acesso aos contatos da GNR (colocados no próprio calendário), que poderão ser determinantes no apoio e na garantia da segurança desta faixa etária".

A distribuição de calendários está marcada para as 10:00 de quarta-feira, na zona de Sintra-Lisboa (Subdestacamento Territorial de Alcabideche) e na zona de Penafiel-Porto (Destacamento Territorial de Penafiel).