Um jovem de 23 anos foi detido na freguesia do Caniçal, no concelho de Machico, no extremo leste da Madeira, com heroína suficiente para 30 doses, informou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo o Comando Territorial da Madeira, a detenção ocorreu hoje através do Posto Fiscal da Zona Franca da Madeira.

No mesmo documento, as autoridades referem que a apreensão ocorreu “no decurso de uma ação de fiscalização”, tendo os militares da GNR abordado dois jovens, um dos quais estava na posse da droga.

O suspeito foi constituído arguido e aguarda em liberdade o desenrolar do caso.