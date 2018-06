A PSP anunciou hoje a detenção de dois homens no Seixal, distrito de Setúbal, por tráfico de droga, tendo sido apreendidos cerca de 42 quilogramas de haxixe.

“Foram detidos dois homens, de 36 e 41 anos, por tráfico de produto estupefaciente denominado haxixe, com uma quantidade total de 83.700 doses, correspondente a cerca de 42 quilogramas”, refere a PSP, em comunicado.

Durante a operação, que decorreu na madrugada de terça-feira, no concelho do Seixal, foram também apreendidas duas viaturas e um telemóvel.

No mesmo dia, mas no Montijo, a PSP deteve mais dois homens no Montijo, distrito de Setúbal, por suspeita de tráfico de droga, tendo sido apreendidas mais de 300 doses de haxixe e 400 euros em dinheiro.

“Durante uma ação de patrulhamento, uma patrulha da PSP verificou e intercetou em flagrante delito, uma transação de estupefaciente que ocorria na via pública”, refere a PSP, em comunicado.

Após abordagem dos suspeitos, que tinham em sua posse estupefaciente e dinheiro, foram ainda realizadas buscas domiciliárias às suas residências.

“Foram apreendidas 342 doses de haxixe, 413 euros em dinheiro, uma balança de precisão, um moinho triturador, um cachimbo para consumo, um compartimento para acomodar placas de haxixe e uma faca de grandes dimensões”, acrescenta,

Os detidos vão ser presentes a tribunal.