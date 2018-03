Um homem teve de ser resgatado, esta quinta-feira, quanto tentava salvar o barco que virou com a ondulação à entrada da doca de recreio de Faro.

Um vídeo divulgado no Facebook, mostra os populares a resgatar o homem das águas com recurso a uma mangueira de água. O incidente ocorreu cerca das 15:30.

Em declarações à TVI24, João Pires, um dos populares que participou no resgate do homem, contou como tudo aconteceu.

"O barco saiu à deriva com o vento e foi contra a linha do comboio. O senhor ainda conseguiu dar à chave do motor, o cabo enrolou-se na hélice e o barco afastou-se. Na altura, tentámos ajudar a pessoa, só que a ondulação começou a meter água no barco e ele não conseguiu. O barco foi ao fundo e ele ficou dentro de água".