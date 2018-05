Um homem foi atingido a tiro na sequência de um tiroteio ocorrido no domingo à noite num bairro social do concelho da Lourinhã, no distrito de Lisboa, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, o tiroteio entre dois homens deu-se ao início da noite de domingo, deixando em pânico os moradores do bairro social de Casal Novo.

Um dos homens foi atingido no tronco, junto à axila, e foi transportado diretamente numa ambulância dos bombeiros da Lourinhã para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, apesar de não correr perigo de vida.

A GNR mobilizou para o bairro 12 militares no sentido de intercetar o agressor, mas este conseguiu fugir e não foi ainda localizado.

O tiroteio foi o culminar de uma discussão entre as mulheres de ambos, que começou nesse dia de manhã, adiantou a mesma fonte.

Além da GNR, estiveram no local uma ambulância dos bombeiros da Lourinhã e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras.