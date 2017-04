A campanha de combate a incêndios está em risco por falta de pagamento a pilotos por parte da Everjets. É o que denuncia um grupo de pilotos, sendo que a empresa em causa admite que ainda deve cerca de 300 mil euros a estes profissional.

Ora, os pilotos avisam que não voam nestas condições, se a situação relativa a 2016 não for regularizada. O porta-voz deste grupo, que pediu para não ser identificado, denunciou ainda à Lusa que a Everjets deve cerca de um milhão de euros a três empresas que fornecem metade destes helicópteros ligeiros,. A mesma fonte adiantou que os fornecedores não vão enviar os meios aéreos até que a dívida referente à campanha de 2016 seja paga.

Segundo a Proteção Civil, o ano passado foi uma das piores épocas dos últimos anos em matéria de incêndios florestais. O número de fogos diminuiu, mas a área ardida é das maiores dos últimos dez anos. Só no mês de agosto arderam mais de 115 mil hectares.

O presidente do Conselho de Administração da empresa Everjets assumiu à agência Lusa “estar em falta” o pagamento de 300 mil euros a cerca de 25 destes pilotos, contratados a recibos verdes.

Porém, assegurou que “não está em risco” a campanha deste ano. Ricardo Dias garante que terá os pilotos (35 pilotos e 25 helicópteros) e os meios aéreos para “cumprir integralmente as obrigações” assumidas no contrato de quatro anos firmado com o Estado, em 2103, depois de ter vencido o concurso público.

Em resposta escrita, a Everjets prometeu que “está em vias de regularizar a situação”, esperando também pagar até meados de abril aos pilotos, que são contratados individualmente ou através de empresas de prestação de serviços.

Esta situação deveu-se aos problemas com que a Everjets se debateu ao longo da operação do verão, nomeadamente com os aviões e incumprimento de parceiros. Foi feita uma reestruturação interna e a situação está a ser resolvidos pela administração. Até meados de abril os problemas estarão resolvidos junto de pilotos e fornecedores".

Everjets reclama dívida do Estado

A Everjets reclama, ao mesmo tempo, oito milhões de euros à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), alegando incumprimento em 40% da parte do Estado no contrato dos helicópteros Kamov. Entretanto, já acionou o tribunal arbitral para resolver o diferendo.

Esta é a empresa que venceu o concurso público internacional para a operação e manutenção destes helicópteros de combate a incêndios florestais. Dos cinco Kamov inicialmente contratados, apenas três estão operacionais, porque um está avariado e o outro despenhou-se.

A ANPC deve oito milhões à Everjets. Assinamos contrato para operar cinco Kamov e só estão a voar três, só estamos a receber de três. Os outros dois continuam parados, [numa situação] sem fim à vista. Estamos em tribunal a reclamar oito milhões de euros que são nossos, numa ação no tribunal arbitral por incumprimento contratual”.

Por escrito, o Ministério da Administração Interna diz que “a ANPC tomou conhecimento da constituição de tribunal arbitral, estando a decorrer o prazo para a Everjets apresentar a respetiva Petição Inicial, pelo que, neste momento se desconhece os montantes que a Everjets virá alegar”.

“A ANPC tem um contrato assinado com a Everjets relativo à frota Kamov, no qual está previsto que qualquer diferendo será dirimido em tribunal arbitral”. A posição da ANPC “constará da contestação a ser apresentada em tribunal arbitral”.