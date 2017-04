A PSP anunciou que desenvolveu um Aeromobile, "o primeiro veículo policial terra/ar". Colocou uma fotografia no Facebook e tudo. Mas sabe que dia é hoje? 1 de abril, não é Carnaval, mas ninguém leva a mal.

A imagem, publicada pelas 00:00 deste sábado, rapidamente originou críticas aos gastos do Estado em tal inovação. Porém, também rapidamente se percebeu que a Polícia de Segurança Pública estava a brincar, por hoje ser Dia das Mentiras.

Já pela manhã, a PSP lembrou que não é a única a cometer uma mentirinha sem maldade. Publicou novo post a dar conta das mentiras que mais ouviu ao longo do ano por parte dos condutores apanhados em flagrante a cometer infrações.

Mentiras com mentiras se pagam. Sempre com um sentido de humor que tem sido habitual na página da PSP no Facebook.

Este é, de resto, apenas mais um episódio do género que já conta com milhares de gostos, centenas de comentários e partilhas por parte dos utilizadores.

