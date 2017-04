Há 23 casos de sarampo em Portugal, contabilizados desde janeiro, segundo o último balanço da Direção-Geral de Saúde. O último balanço, da semana passada, dava conta de um total de 16 casos, pelo que o número de doentes tem vindo a aumentar.

"Foram notificados 23 casos, dos quais 11 confirmados pelo Instituto Ricardo Jorge, e os restantes 12 ainda em fase de investigação", lê-se no site da Direção-Geral de Saúde.

A DGS alerta os pais para a necessidade de "vacinarem os seus filhos sem hesitação, uma vez que as vacinas estão disponíveis no país".

Um dos casos mais complicados, segundo noticiou o jornal Expresso, é de uma jovem de 17 anos internada no hospital de Cascais (com seis casos confirmados) que teve de ser transferida para o Hospital D. Estefânia, em Lisboa, devido ao agravamento do estado de saúde.

A jovem terá sido contagiada por uma criança de 13 meses, não vacinada, que depois terá também contagiado quatro funcionários do hospital, dois dos quais médicos.

A primeira dose da vacina contra o sarampo é recomendada aos 12 meses. A segunda dose é aos 5 anos.

Hoje, pelas 18h30 horas, a Direção-Geral da Saúde emitirá um comunicado mais pormenorizado.