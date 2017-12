A PSP de Lisboa informou ter feito 30 detenções entre as 07:00 de sexta-feira e as 07:00 de hoje, sendo a maior parte (10) por condução sob a influência do álcool, segundo comunicado.

Por falta de carta de condução foram detidas quatro pessoas, enquanto por furto foram feitas quatro detenções e por roubo duas.

Os agentes detiveram ainda quatro pessoas por tráfico de estupefacientes, duas por resistência e coação sobre funcionário, duas por posse de arma ilegal e mais duas em cumprimento de mandados de detenção.

Destas operações resultou, ainda, a apreensão de estupefacientes, armas, munições e dinheiro, acrescentou a PSP.